Gelungener Debütantenball: Deutsche Handballer mit Sieg gegen Portugal

Timo Kastening war mit sechs Treffern bester Werfer beim von Bundestrainer Alfred Gislason ausgerufenen Neustart. Insgesamt kamen im Luxemburger Coque gleich sieben Spieler zu ihrem ersten Länderspieleinsatz, Golla überzeugte an seinem 24. Geburtstag als Nachfolger des zurückgetretenen Uwe Gensheimer als Defensivanker und offensiver Gefahrenherd. Schon am Sonntag (15 Uhr/zdfsport.de) wartet beim "Tag des Handballs" in Düsseldorf gleich der nächste Härtetest gegen die Portugiesen.