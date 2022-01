Gislason benennt 19er-Kader mit Birlehm und Firnhaber

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat einen 19-köpfigen formalen Kader für die EM-Vorrunde in der Slowakei benannt. Neben den 17 Spielern, die sich in Bratislava auf das Auftaktspiel gegen Belarus am Freitag (18.00 Uhr/ARD) vorbereiten, stehen auch Torhüter Joel Birlehm sowie Kreisläufer Sebastian Firnhaber auf der Liste.