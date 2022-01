Hohe Belastungen: DHB-Kapitän Golla befürchtet verkürzte Karrieren

Mit der SG Flensburg-Handewitt "bin ich manchmal um 4.30 Uhr Donnerstagnacht zuhause, und Freitagmorgen fliegen wir wieder zum nächsten Spiel. Dann sind wir in der Nacht auf Sonntag um halb fünf wieder daheim. Diesen Aufwand sieht keiner", sagte Golla, Nachfolger von Uwe Gensheimer als DHB-Kapitän: "Aber das Reisen zehrt an den Kräften. Was sollen wir machen? Es bleibt uns nichts übrig, als zu versuchen, alle Spiele unterzubringen. Wir wollen ja in allen Wettbewerben dabei sein."