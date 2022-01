Verletzung gegen Frankreich: Philipp Weber gibt Entwarnung für Handball-EM-Start

Das deutsche Team reist am Mittwoch in den Vorrundenspielort nach Bratislava und trifft dort zum EM-Auftakt am Freitag (18.00 Uhr) auf Belarus. Weitere Gegner in der ersten Turnierphase sind Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). In der Vorrunde qualifizieren sich die ersten zwei Mannschaften für die Hauptrunde, die ebenfalls in der slowakischen Hauptstadt stattfindet.