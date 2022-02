Grijseels und Landin zu Handballern des Jahres gewählt

Landin setzte sich bei der Wahl mit 6604 Punkten klar gegen den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Johannes Golla (5499/SG Flensburg-Handewitt), und Vorjahressieger und Vereinskollege Hendrik Pekeler (4992) durch. Landin hatte im vergangenen Jahr mit Dänemark die WM in Ägypten gewonnen. Am Sonntag holte er bei der EM in Ungarn und der Slowakei Bronze.