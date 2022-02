Handball-Ikone Klühspies wird 70

Sein Name steht auch für die erfolgreiche Ära des TV Großwallstadt wie kein Zweiter. Den Wechsel des damals 18-Jährigen nach Großwallstadt im Jahr 1970 beschreibt der Verein als "Grundpfeiler" für eine "Dekade der Titel". 1532 Tore erzielte Klühspies in 456 Pflichtspielen für den TVG, dessen Erfolg in den 1970ern und 1980ern eng mit Klühspies verknüpft ist.