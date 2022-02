Krieg in der Ukraine: Handball setzt Zeichen

Dafür empfiehlt die HBL unter anderem, in jeder Spielstätte ein Statement vorzulesen. Darin wird der „russische Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste“ verurteilt und sich von „jeder Form kriegerischer Handlung“ distanziert. Außerdem solidarisiere sich der Handball „mit den Menschen, die nicht in Frieden leben können“. Bereits am Donnerstag hatten die Bundesliga-Vereine über Social Media und in Pressemitteilungen den russischen Angriff verurteilt.