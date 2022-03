Handball: Patrick Wiencek beendet Karriere in der deutschen Nationalmannschaft

Wiencek hatte am 1. Dezember 2009 unter dem damaligen Bundestrainer Heiner Brand für die DHB-Auswahl debütiert. 2015 führte er das DHB-Team passend zum EM-Qualifikationsspiel in Kiel aufs Spielfeld. Zuletzt war der 33 Jahre alte Familienvater bei der EM im Januar in der Slowakei für die deutsche Mannschaft im Einsatz.