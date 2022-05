European League: Magdeburg verpasst erneuten Titel

Der designierte deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat die erfolgreiche Titelverteidigung in der European League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert musste sich in einem packenden Endspiel in der Altice Arena dem Gastgeber Benfica Lissabon mit 39:40 (32:32, 14:15) nach Verlängerung geschlagen geben. Bei einem neuerlichen Triumph hätte sich der SCM mit fünf Triumphen zum alleinigen Rekordsieger im unterhalb der Champions League angesiedelten Wettbewerb aufgeschwungen.