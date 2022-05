Magdeburg wieder in European-League-Endrunde

Durch den Einzug in die Endrunde wahrte Magdeburg seine Titelchancen in gleich zwei Wettbewerben. In der Bundesliga stehen die Elbestädter mit sehr guten Aussichten auf den Gewinn der Meisterschaft an der Spitze. Seine erste Titelgelegenheit hatte Magdeburg im Pokalfinale am vorvergangenen Wochenende gegen Meister THW Kiel ungenutzt gelassen.