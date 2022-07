Handball: Kleine Regel-Revolution! Änderungen bei Zeitspiel, Anwurf und Kopftreffern

Die IHF schreibt den Anwurfkreis für alle IHF-Events und Profi-Spielklassen vor. In Deutschland muss dieser in den Profiligen und den Spielklassen des Deutschen Handballbundes (3. Liga und Jugendbundesliga) eingeführt werden. In den Oberligen und auf Ebene der Landesverbände sollen pragmatische Lösungen gefunden werden. Zum Beispiel kann der Mittelkreis mit Klebeband angedeutet werden.