Handballer müssen auf erkrankten Kohlbacher verzichten

Die deutsche Nationalmannschaft, die am Montag in Frankfurt/Main ihren Lehrgang begonnen hat, trifft im EHF EURO Cup am Donnerstag in Mannheim auf Europameister Schweden (LIVE auf SPORT1) und zwei Tage später in Jaen auf Gastgeber Spanien. Die letzten beiden Länderspiele des Jahres gehören zur Vorbereitung auf die WM 2023 vom 12. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden.