Handball-WM: Deutschland testet in Generalprobe gegen Island

Das Gislason-Team bestreitet in dieser Woche die beiden letzten Länderspiele des Jahres. Am Donnerstag (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) trifft Deutschland im Rahmen des EHF EURO Cups in Mannheim auf Europameister Schweden, zwei Tage später am Samstag (20.15 Uhr) folgt in Jaen die Partie gegen Gastgeber Spanien.