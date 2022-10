Handball, DHB: „Haben die richtige Reaktion gezeigt“ - Gislason bewertet Spiel gegen Spanien

"Wir hätten sogar verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen", urteilte Gislason. Ein Unentschieden, glaubte Anführer Golla, "hätte uns noch mehr Rückenwind gegeben. So war es dennoch ein gutes Spiel. Wir wollen in Zukunft aber natürlich wieder dahinkommen, eine solche Leistung in so einem Spiel mit einem Sieg zu belohnen."