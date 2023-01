Handball-WM: "Katastrophal" - Deutscher Klartext zu WM-Reisechaos

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Organisation des Finalwochenendes bei der WM in Polen und Schweden deutlich kritisiert. „Das darf nicht noch einmal passieren“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober angesichts der Tatsache, dass die Halbfinals und das Endspiel nicht am selben Ort ausgetragen wurden.

Dänemark hatte sich am Freitag in Danzig das Ticket für das Endspiel in Stockholm gesichert. Frankreich wiederum war in der schwedischen Hauptstadt ins Finale eingezogen und konnte sich ohne Reisestrapazen auf die Partie am Sonntagabend (Handball-WM: Finale Frankreich - Dänemark, Sonntag 21 Uhr im LIVETICKER) vorbereiten.