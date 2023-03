DHB-Team ohne Köster nach Dänemark

Der Rückraumspieler des VfL Gummersbach plagt sich mit einer Erkältung herum. Die Reise des DHB-Teams zur Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/zdf.de) in Aalborg wird Köster laut Bundestrainer Alfred Gislason nicht antreten, ein Einsatz am Sonntag in Hamburg (14.15 Uhr/ZDF) ist aber möglich.