European League: Deutsches Finale möglich

Das Finalturnier der European League in Flensburg könnte trotz des Scheiterns von Gastgeber SG Flensburg-Handewitt mit einem deutschen Endspiel aufwarten. Das ergab die Auslosung der Halbfinals durch den europäischen Handball-Verband EHF am Donnerstag. Demnach treffen am 27. Mai die Füchse Berlin auf Montpellier HB aus Frankreich, während sich Frisch Auf Göppingen als zweiter deutscher Endrunden-Teilnehmer mit Flensburg-Bezwinger BM Granollers aus Spanien misst.

"Mit Montpellier hat uns das nominell schwerste Los erwischt. Sie spielen aktuell auch um die Meisterschaft in Frankreich", sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert in einem Statement: "Wir haben schonmal ein K.o.-Spiel gegen sie gespielt, auswärts knapp verloren, zuhause deutlich gewonnen. Von daher wissen wir um ihre Qualität." Dennoch werde man Ende Mai "alles geben, um ins Finale zu kommen", so der Coach des aktuellen Bundesliga-Zweiten.