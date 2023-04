Gislason hofft auf deutliche Steigerung gegen Spanien

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat die deutschen Nationalspieler beim Euro-Cup-Abschluss gegen Spanien in die Pflicht genommen. „Ich erwarte da eine ganz andere Mannschaft“, sagte der Isländer vor der Partie am Sonntag (15.35 Uhr) gegen den WM-Dritten in der Berliner Max-Schmeling-Halle.