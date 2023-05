Hanning hält Kritik an Gislason für "Unfug"

Zwar sehe er nach zuletzt schwachen Ergebnissen durchaus eine „recht lange Mängelliste“, schrieb der langjährige Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) in seiner kicker -Kolumne: „Das einzig am Bundestrainer festzumachen, wäre aber deutlich zu kurz gedacht und ist schlichtweg Unfug.“

Anfang der Woche hatte ein Spiegel-Bericht mit dem Titel "So spaltet die Gislason-Frage den deutschen Handball" für Aufregung gesorgt. In der Liga, so heißt es in dem Bericht, formiere sich hinter den Kulissen "eine Front" gegen den Isländer als Bundestrainer.