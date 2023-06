U21-Handball-WM: "Hype" beflügelt DHB-Team und bekräftigt den Traum von Gold

Bei U21-WM in Deutschland hat sich die Mannschaft von Trainer Martin Heuberger bisher sehr stark verkauft und steht nach dem Sieg über Kroatien verdient im Viertelfinale.

Dort wartet nun mit Dänemark ein schwerer Gegner. „Das Spiel hat so etwas wie Endspiel-Charakter, da wir schon oft im Finale gegenüberstanden“, meint der Coach mit Blick auf die Partie am Donnerstag in Berlin.