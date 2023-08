Handball: Magdeburg gewinnt Final-Thriller gegen Aalborg

Der SC Magdeburg hat schon wieder Grund zum Jubeln! Nicht einmal zwei Monate nach dem Triumph in der Champions League hat der Handball -Bundesliga-Klub den nächsten Titel eingefahren - wenn auch nicht einen derart bedeutsamen.

Der SCM gewann am Sonntag das Finale des So-Tech Cup in der OWL Arena in Halle (Westfalen). Das Team von Trainer Bennet Wiegert setzte sich bei dem Vorbereitungsturnier gegen das dänische Spitzenteam Aalborg Handbold mit 33:32 (15:13/26:26) nach Siebenmeterwerfen durch.