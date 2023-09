Familie geht vor: Deutscher Torhüterin sagt Handball-WM ab

Familie statt WM: Torhüterin Dinah Eckerle wird im Jahr 2023 nicht mehr in das Tor der deutschen Handball-Nationalmannschaft zurückkehren. Ihren Entschluss teilte die 27-Jährige, die seit Anfang März Mutter einer Tochter ist, Bundestrainer Markus Gaugisch in einem persönlichen Gespräch in Erfurt mit. Eckerle wird damit sowohl die anstehenden Länderspiele im Oktober verpassen als auch die WM Ende des Jahres (30.11. bis 17.12.) in Dänemark, Norwegen und Schweden.