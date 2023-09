Handball: Gislason sorgt sich um sein Personal

Kaum noch Hoffnungen hat Gislason auf ein rechtzeitiges Comeback des Berliner Linkshänders Fabian Wiede. "Fabi wird nach meinem Kenntnisstand operiert werden und lange ausfallen", sagte der Bundestrainer: "Ich glaube angesichts der Schwere seiner Verletzung nicht, dass er in zwei Monaten wieder spielen kann." Wiede hatte im Spiel der Füchse bei HBW Balingen-Weilstetten am 22. September eine Fraktur am rechten Sprunggelenk erlitten.