Flensburg landet vierten Sieg in Serie

Die SG Flensburg-Handewitt fährt den vierten Sieg im vierten Bundesligaspiel ein. Der Däne Simon Pytlick überzeugt erneut.

Die SG Flensburg-Handewitt gibt in der neuen Saison der Handball-Bundesliga weiterhin das Tempo vor. Das Team von Trainer Ales Pajovic feierte am Donnerstag beim TBV Lemgo Lippe ein 39:30 (19:13) und damit den vierten Sieg im vierten Spiel.

Flensburg setzte sich damit wieder an die , die einzigen Verfolger mit makelloser Bilanz sind Rekordmeister THW Kiel und Titelverteidiger SC Magdeburg, beide absolvieren ihr jeweils viertes Spiel erst am Wochenende.

Marko Grgic und Co. jubeln Marko Grgic und Co. jubeln © IMAGO/Eibner

Handball: Pytlick überzeugt bei Flensburg

In Lemgo übernahm Flensburg von der ersten Minute an das Kommando und lag im Spielverlauf kein einziges Mal zurück, beste Werfer war einmal mehr der Däne Simon Pytlick mit neun Treffern.

Den Rest des Spieltages kann die SG nun gelassen verfolgen: Kiel empfängt am Samstagabend die TSV Hannover-Burgdorf (19.00 Uhr) zu einem Topspiel, auch die Gäste sind bei zwei Siegen und einem Unentschieden noch ungeschlagen. Magdeburg spielt am Sonntag in eigener Halle gegen die HSG Wetzlar (15.00 Uhr).