DHB-Frauen mit Stolle und Berger gegen Ungarn

Deutschlands Handballerinnen starten mit fünf personellen Änderungen in den letzten Lehrgang vor der unmittelbaren WM-Vorbereitung. Im Vergleich zum Kader, mit dem Deutschland vergangene Woche beim 31:24 gegen die Ukraine erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet war, nominierte Bundestrainer Markus Gaugisch unter anderem Amelie Berger sowie Rückraumspielerin Alicia Stolle. Die beiden Leistungsträgerinnen hatten zuletzt krankheits- sowie verletzungsbedingt gefehlt.

Verzichten muss Gaugisch im Länderspiel gegen Ungarn am 5. November in München (14.30 Uhr/sportstudio.de) auf die Nationalspielerinnen, die im Ausland im Verein aktiv sind. Grund ist, dass die Maßnahme bei den Frauen nicht zum internationalen Kalender zählt. Einzige Ausnahme ist Kapitänin Emily Bölk, die in Ungarn bei Ferencvaros Budapest spielt und daher in München im Rahmen des "Tags des Handballs" auflaufen kann.

"Die zusätzlichen Lehrgangstage geben uns die Möglichkeit, an den Dingen, die wir in Großwallstadt entwickelt haben, weiterzuarbeiten", sagte Gaugisch, der mit Vorfreude auf die Partie in der mit mehr als 10.000 Zuschauern ausverkaufen Olympiahalle blickt: "Dennoch ist es wichtig, dass wir natürlich unseren sportlichen Fokus, der klar auf der WM liegt, bei der Partie gegen Ungarn nicht verlieren."

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) kommt ab dem 2. November zusammen. Die Weltmeisterschaft in Norwegen, Schweden und Dänemark findet vom 29. November bis 17. Dezember statt, dort will Deutschland einen Platz für ein Olympia-Qualifikationsturnier erkämpfen. - Der DHB-Kader in der Übersicht:

Tor: Sarah Wachter (Borussia Dortmund), Nicole Roth (Thüringer HC)