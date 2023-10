EM-Qualifikation: Auch Zschocke und Maidhof müssen passen

Personalsorgen bei Deutschlands Handball-Frauen: Mit den beiden Rückraumspielerinnen Mia Zschocke und Julia Maidhof muss das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch zwei weitere Ausfälle für das Auftaktspiel in der EM-Qualifikation gegen die Ukraine verkraften. Zschocke fehlt bei der Partie am Donnerstag (20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in Wetzlar wegen muskulärer Probleme im Arm, Maidhof zog sich im Training eine Handverletzung zu.