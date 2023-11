26 Tore! SCM-Star überragt bei Klub-WM

Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg sind bei der Handball-Klub-WM in Saudi-Arabien mit Kantersiegen ins Halbfinale gestürmt. Champions-League-Sieger Magdeburg deklassierte Ozeanien-Meister University of Queensland am Donnerstag mit 57:14 (28:7) und entschied seine Gruppe mühelos für sich, zuvor hatten auch die Berliner von Trainer Jaron Siewert durch ein 37:28 (18:16) gegen Al Kuwait SC ihr Weiterkommen gesichert.