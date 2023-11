Klub-WM: SCM gewinnt Auftakt deutlich - Weber verletzt

Der SC Magdeburg hat bei der Handball-Klub-WM in Dammam/Saudi-Arabien den ersten Schritt in Richtung Titel-Hattrick gemacht. Der Gewinner des IHF Super Globe von 2021 und 2022 besiegte das Heimteam Khaleej am Dienstag mit 29:20 (15:10). Bester Torschütze in dem Vorrundenspiel war der Magdeburger Matthias Musche mit zehn Toren.