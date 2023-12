Handball: DHB-Frauen spielen in Düsseldorf

Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihr nächstes Heimspiel in der EM-Qualifikation in Düsseldorf. Wie der Deutsche Handballbund am Donnerstag mitteilte, trifft die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch am 3. März (18.15 Uhr) in der Mitsubishi Electric Halle auf die Slowakei. Das Hinspiel findet am 29. Februar (18 Uhr) im slowakischen Sala statt.