Handball: Hamburg bekommt Handball-Highlight

Hamburg wird Austragungsort der EHF Finals . Dies gab der europäische Handballverband EHF am Montag bekannt. Damit findet das Finalturnier der besten vier Teams im Jahr 2024 (25./26. Mai) zum ersten Mal in der Hansestadt statt.

Das Final Four des Frauenwettbewerbs EHF European League wird am Wochenende 11./12. Mai 2024 wie in diesem Jahr im österreichischen Graz ausgetragen.

„Die Entscheidung für Graz und Hamburg ist ein großer Schritt in der Entwicklung der EHF Finals. Erstmals werden die beiden Final-Veranstaltungen in neutralen Hallen ausgespielt“, sagte EHF-Präsident Michael Wiederer. Die Finalturniere in der Champions League, den jeweils bedeutendsten Wettbewerben bei den Männern und Frauen, steigen wie zuletzt in Köln beziehungsweise Budapest.