Klimpke nicht im EM-Kader: "Viele Ahnungslose" beim DHB

Nach seiner Nichtberücksichtigung für den vorläufigen EM-Kader der deutschen Handballer hat Torhüter Till Klimpke scharfe Kritik an den Entscheidern im Deutschen Handballbund (DHB) geübt. Beim DHB seien „viele Ahnungslose“ am Werk, sagte der Keeper der HSG Wetzlar nach dem 30:36 (15:18) in der Bundesliga gegen die Füchse Berlin am Dyn-Mikrofon und fügte an: „Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage.“