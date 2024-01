Groetzki bei EM-Generalprobe verletzt ausgewechselt

Schrecksekunde für die deutschen Handballer: Rechtsaußen Patrick Groetzki hat sich bei der EM-Generalprobe gegen Portugal in Kiel offenbar am rechten Fuß verletzt. Der Linkshänder von den Rhein-Neckar Löwen wollte in der 23. Minute gerade zum Sprung in den Kreis ansetzen, ehe er seine Bewegung abbrach und wenig später humpelnd das Feld verließ. Auf der Bank wurde der rechte Fuß des 34-Jährigen gekühlt.