Handball: Pekeler beendet DHB-Karriere endgültig

2016er-Europameister Hendrik Pekeler hat seine Karriere in der deutschen Handball-Nationalmannschaft endgültig beendet. Der Kreisläufer wird am Samstag (18.00 Uhr/ARD) im Rahmen der EM-Generalprobe gegen Portugal in seiner Kieler Heimat offiziell aus der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) verabschiedet.