Schweizer Handball-Star Schmid verkündet Karriereende

Der Schweizer Handball-Star Andy Schmid hat seine aktive Karriere beendet. Wie der nationale Verband SHV am Dienstag mitteilte, wird der 40-Jährige ab sofort auch nicht mehr für seinen Verein auflaufen. „Nach den emotionalen letzten Spielen mit der Nationalmannschaft in Deutschland und einer intensiven Bedenkzeit habe ich gemeinsam mit den Verantwortlichen des HC Kriens-Luzern entschieden, meine Aktivkarriere per sofort zu beenden“, sagte Schmid.