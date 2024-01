"Zaubert ein Lächeln ins Gesicht": DHB würdigt Deckarm

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat Joachim "Jo" Deckarm "von ganzem Herzen" zu dessen 70. Geburtstag am heutigen Freitag gratuliert. Der Verband würdigte den 104-maligen Nationalspieler und Weltmeister von 1978 auf seiner Internetseite mit emotionalen Worten als "Teil unserer Geschichte". Deckarm galt als einer der weltbesten Rückraumspieler seiner Zeit, ehe er im Jahr 1979 auf dem Spielfeld schwer verunglückte und für 131 Tage ins Koma fiel.

"Seine Geschichte ist ebenso bewegend wie inspirierend. Wie er mit seinem unbändigem Willen das Schicksal angenommen hat und sein Leben lebt, beeindruckt die gesamte Handball-Familie", sagt DHB-Präsident Andreas Michelmann. Es sei "wunderbar zu erleben, wie diese seit Generationen weiterlebt. Jo zaubert ein Lächeln ins Gesicht der Menschen – weil sie sich an den Weltklasse-Handballer erinnern. Und weil sie ihn und seinen Weg bewundern. Wir sind dankbar, dass er bei uns ist, und wünschen ihm Glück, Zufriedenheit und Gesundheit."

Deckarm, der in seinen Bewegungen und im Sprechen seit seinem Unfall beeinträchtigt ist und mittlerweile im Rollstuhl sitzt, wird am Samstag das Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Österreich in Köln als Ehrengast besuchen. Der Verband hat ein "fröhlich-festliches Happy-Birthday" für den Jubilar mit den knapp 20.000 Zuschauern angekündigt.