DHB-Frauen mit 16 WM-Fahrerinnen und Rückkehrerin Eckerle

Verzichten muss Bundestrainer Gaugisch bei den Partien im slowakischen Sala am 29. Februar (18.00 Uhr) sowie am 3. März in Düsseldorf (18.15 Uhr live auf SPORT1) auf Linkshänderin Viola Leuchter, die sich nach ihrem in der letzten WM-Partie gegen die Niederlande erlittenen Meniskusriss noch in der Reha befindet. Neben Linksaußen Alexia Hauf rücken außerdem Mia Zschocke und Julia Maidhof wieder in den Kader, beide Rückraumspielerinnen hatten die WM verletzungsbedingt verpasst.