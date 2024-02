DHB will Klarheit bei Gislason - auch für Fall des Scheiterns

Gislasons Vertrag endet im Sommer 2024 nach den Olympischen Spielen. Beide Seiten - der DHB und auch Gislason - bekundeten bereits den Willen für eine weitere Zusammenarbeit. Das DHB-Präsidium hatte am vergangenen Wochenende grünes Licht für die Gespräche des DHB-Vorstands gegeben.

Deutschland kämpft vom 14. bis 17. März um die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris. Um das Olympia-Ticket zu lösen, muss das deutsche Team bei einem Vierer-Turnier in Hannover gegen Algerien, Kroatien und Österreich einen der ersten beiden Plätze belegen.