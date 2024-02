Fair Play Preis: Torhüter Wolff ausgezeichnet

Wolff habe im Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft im Januar 2023 gegen Algerien und im anschließenden Hauptrundenspiel gegen Norwegen „wiederholt beeindruckendes Fair Play“ gezeigt, heißt es in der Begründung: „In beiden Spielen setzte er sich gegenüber den Schiedsrichtern dafür ein, dass gegnerische Spieler keine Zeitstrafen erhielten, nachdem diese ihn indirekt mit Würfen am Kopf getroffen hatten.“

"Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, in diesen Situationen die Wahrheit anzuzeigen und keine Zeitstrafen für den Gegner herauszuholen. Diese Regel wurde eingeführt, um uns Torhüter zu schützen. Daher sollten wir sie nicht ausnutzen, um uns einen Vorteil zu verschaffen", sagte Wolff, der sich von der Auszeichnung "sehr geehrt" fühlt: "Es bedeutet mir sehr viel."

Mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sports werden jedes Jahr Sportler oder Initiativen ausgezeichnet, die in besonderem Maße Respekt, Freundschaft oder Solidarität auf und neben dem Platz vorleben.

Stifter sind der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS). Der Sonderpreis für das Jahr 2023 geht an Para-Leichtathlet Johannes Floors. Die Preise werden im Rahmen des Biebricher Schlossgesprächs am 25. April 2024 in Wiesbaden verliehen.