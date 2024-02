Handball: Schmid übernimmt Schweizer Nationalteam sofort

Handball-Star Andy Schmid tritt das Amt als Nationaltrainer der Schweiz sofort und damit vier Monate früher als geplant an. Der 40-Jährige, der nach der EM in Deutschland seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, wird bereits am 16. März im Länderspiel gegen Weltmeister Dänemark sein Debüt als Coach der Eidgenossen geben. Das teilte der Schweizer Handballverband SHV am Freitag mit.