Handballer spielen Olympia-Qualifikation in Hannover

Deutschlands Handballer haben in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris Heimrecht. Wie der Deutsche Handballbund am Freitag mitteilte, wird das Ausscheidungsturnier mit deutscher Beteiligung vom 14. bis 17. März in Hannover ausgetragen. Dort trifft die DHB-Auswahl auf Kroatien, Österreich und Algerien. Um das Olympia-Ticket zu lösen, reicht der zweite Platz.