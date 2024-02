HBL-Tabellenführer Berlin patzt auf internationalem Parkett

Die Füchse Berlin haben nach der Eroberung der Tabellenführung in der Handball Bundesliga (HBL) auf internationalem Parkett einen Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert unterlag in der European League gegen Sporting Lissabon in eigener Halle nach einer schwachen zweiten Hälfte mit 31:32 (19:13) und muss nun um den direkten Viertelfinaleinzug bangen.