DHB-Frauen spielen gegen Ukraine und Israel in Heidelberg

Demnach treten die DHB-Frauen jeweils in Heidelberg am 4. April (19.00 Uhr) gegen die Ukraine sowie am 6. April (17.00) und 7. April (18.00) gegen Israel an. Das Hinspiel gegen die Ukraine hatte das deutsche Team bereits im Oktober 31:24 gewonnen, es folgten am vergangenen Donnerstag und Sonntag zwei deutliche Siege gegen die Slowakei, wodurch das EM-Ticket praktisch gelöst ist.