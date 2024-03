Handball: Gislason kann mit Golla und Kohlbacher planen

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason kann in der Olympia-Qualifikation auf seine beiden zuletzt angeschlagenen Stammkreisläufer zurückgreifen. Sowohl Kapitän Johannes Golla als auch Jannik Kohlbacher gaben nach dem Training am Dienstag grünes Licht für einen Einsatz in den Spielen gegen Algerien (Donnerstag, 17.45 Uhr live im TV auf SPORT1), Kroatien (Samstag, 14.30 Uhr) und Österreich (Sonntag, 14.10 Uhr).