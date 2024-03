Top-Klub holt Deutschen! Trainer-Überraschung im Handball

Machulla unterschrieb in Aalborg einen Zweijahresvertrag und tritt sein Amt am 1. Juli an. „Ich freue mich sehr darauf, Teil eines der zukunftsorientiertesten Vereine der Welt zu werden. Mein Ziel ist es, dass wir gemeinsam weitere Titel für den Verein gewinnen und Aalborg als eine feste Größe im europäischen Klubhandball weiterentwickeln können“, sagte Machulla, der in Aalborg unter anderem auf den Ex-Kieler und Weltklasse-Torwart Niklas Landin und Superstar Mikkel Hansen trifft.