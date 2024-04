Lebenslange Sperre? Ex-Bundesliga-Star sorgt für Eklat

In der kroatischen Handball -Liga ist es zu einem Eklat gekommen! Das Duell zwischen den beiden Top-Teams Nexe Nasice und RK Zagreb ist am vergangenen Wochenende abgebrochen worden.

„Noch nie erlebt!“ Handball-Star geschockt über Eklat

„Es tut mir außerordentlich leid, was passiert ist“, erklärte derweil Nexe-Präsident Josip Ergovic in einem Statement des Vereins. Allerdings sprach er auch von einem „unglücklichen Ereignis“ und nahm Bezjak in Schutz. „Ich glaube ihm voll und ganz, dass es keine Absicht gab“, so Ergovic.