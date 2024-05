DHB trennt sich Ende 2024 von Sportvorstand Kromer

Der Deutsche Handballbund trennt sich zum Jahresende von Sportvorstand Axel Kromer. Das teilte der Verband am Samstagabend mit. Auf seiner turnusmäßigen Sitzung in Bremen habe das DHB-Präsidium beschlossen, "den bis zum 31. Dezember 2024 laufenden Vertrag mit Axel Kromer als Vorstand Sport nicht zu verlängern". Wer den Posten ab dem kommenden Jahr bekommt, steht noch nicht fest. "Der Prozess der Neubesetzung" werde "in Kürze beginnen".