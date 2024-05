Emotionaler Abschied einer Handball-Legende

Ein Abschied, den man sich nicht schöner hätte ausmalen können! Nikola Karabatic hat letzten Vereinsspiel seiner Karriere den Gewinn der französischen Handball -Meisterschaft gefeiert. Paris bezwang Karabatics Ex-Klub Aix-en-Provence mit 39:36 und gewann somit die zehnte Meisterschaft in Folge.

PSG sammelte in der Starligue 55 Punkte, einen mehr als Verfolger Nantes (54 Punkte). Das Pariser Starensemble wechselte extra für Karabatics letztes Vereinsspiel die Heimstätte und wich in die große Accor Arena aus, in der insgesamt 14.130 Zuschauer Karabatic feierten. Auch Tennis-Superstar Novak Djokovic war unter den Gästen.