Final Four in Hamburg: Füchse hungrig auf Titelverteidigung

Die Vizemeisterschaft in der Bundesliga ist sicher, nun soll international die erneute Krönung folgen: Die Füchse Berlin brennen vor dem Final-Wochenende in Hamburg auf ihre Titelverteidigung in der European League. "Die Vorfreude ist bei allen extrem groß", sagte Rückraumspieler Fabian Wiede: "Vom letzten Jahr her wissen wir, dass es hart wird, aber wir wissen auch, dass wir im Final Four alles erreichen können."

Im Halbfinale des Turniers treffen die Füchse am Samstag (18 Uhr/DAZN und Dyn) auf die Rhein-Neckar Löwen. Zuvor kämpfen die SG Flensburg-Handewitt, die ihren letzten internationalen mit dem Triumph in der Champions League 2014 erlebte, und der einzig nicht-deutsche Klub Dinamo Bukarest (Samstag, 15 Uhr) um den Einzug ins Endspiel. Der neue Champion wird dann im Finale am Sonntag (18 Uhr/DAZN und Dyn) ermittelt.

Den Füchsen winkt nach 2015, 2018 und 2023 der vierte Titel im zweithöchsten europäischen Wettbewerb (ehemals EHF-Pokal). Die Löwen gewannen den Pokal 2013. "Wir werden uns wie in den letzten Begegnungen gut auf die Rhein-Neckar Löwen vorbereiten, um die Saison mit einem Pokal zu krönen", sagte Wiede.

Beide Duelle gegen die Löwen in der aktuellen Bundesliga-Saison konnte Berlin für sich entscheiden (36:28, 38:32). Durch den feststehenden zweiten Platz in der Meisterschaft ist den Füchsen die Königsklassen-Teilnahme in der kommenden Spielzeit nicht mehr zu nehmen. Die Löwen rangieren in der Liga zwei Spieltage vor dem Saisonende auf dem elften Platz.

