Handball: Potsdam sichert sich Zweitliga-Meisterschaft

Der 1. VfL Potsdam hat sich nach dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga vorzeitig auch die Zweitliga-Meisterschaft gesichert. Das Team von Trainer Bob Hanning gewann am Freitagabend gegen den ASV Hamm-Westfalen 38:28 (19:16) und ist einen Spieltag vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Für Hanning (56) war es das letzte Heimspiel als Trainer in Potsdam. Als Geschäftsführer der Füchse Berlin, in der kommenden Saison nicht mehr nur Kooperationspartner des VfL, sondern Bundesligarivale, wird er nicht mehr in der Doppelfunktion arbeiten.