Handball-Wahnsinn in Dänemark! "Von einem anderen Planeten"

Nicht nur die Tageszeitung Jydske Vestkysten war hinterher verzückt und jubelte: „Was für ein verrücktes Drama“. Und das war es in der Tat, wie die dänischen Handballerinnen vom Team Esbjerg in das Endspiel um die nationale Meisterschaft eingezogen waren.

Der Reihe nach: Im Duell mit Gegner Ikast, den Esbjerg im Halbfinal-Hinspiel besiegt hatte, war es im zweiten Vergleich zu einem hart umkämpften 33:33 gekommen - und das hatte es in sich.

Drama-Moment vom Siebenmeter-Punkt

30 Sekunden vor Schluss war Ikast in Führung gegangen, wähnte sich somit bereits in Reichweite einer dritten Partie der Halbfinalserie. Mit dem letzten Angriff und Ablauf der Spielzeit verhalf Julie Boe Jacobsen den Esbjergerinnen dann aber doch noch zu einem Siebenmeter - und Mork damit zu einem Glanz-Moment.

Die norwegische Star-Akteurin, die zuvor in beiden Begegnungen gegen Ikast verletzungsbedingt keine einzige Sekunde der regulären Spielzeit auf dem Parkett gestanden hatte, übernahm die Verantwortung vom Punkt und traf.

„Es ist nicht mein Verdienst, dass wir im Finale stehen. Ich habe am Ende gesagt, wenn niemand werfen will, werde ich es gerne tun“, meinte Mork hinterher bescheiden und fügte an, sie habe „nichts zu verlieren gehabt“.